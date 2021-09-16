Автоэксперт призвал не спешить с покупкой машин в 2021 году

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Специалист по подбору автомобилей Григорий Янц призвал не спешить с покупкой машин в 2021 году.
Автоэксперт призвал не спешить с покупкой машин в 2021 году
  • РИА Новости

«Я думаю, в целом сейчас не самые лучшие времена, и люди не особо готовы расставаться с деньгами, а те, кто готов, уже понимают, что можно немного подождать с покупкой нового автомобиля», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По его словам, заводы и дилеры будут наращивать производство, тем самым догоняя спрос, и ситуация постепенно стабилизируется.

Как прогнозирует Янц, коррекции рынка и цен можно не ждать до следующего года.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Вячеслав Субботин в беседе с Nation News рассказал, что автосервисы часто навязывают дополнительные услуги, в которых нет острой необходимости.

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