В Оренбургской области медали «Дети войны» получили более 22 тысяч жителей
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- РИА Новости
Об этом сообщает RIA56.
Медаль «Дети войны» получают оренбуржцы, родившиеся в период с 3 сентября 1927-го по 3 сентября 1945 года.
В Оренбурге проживают 25 482 человека, обладающих этим статусом.
Как ранее передавал телеканал «360», ветераны Великой Отечественной войны и других боевых действий, пенсионеры, а также другие льготные категории граждан получают право бесплатного проезда в наземном транспорте Москвы в 2021—2023 годах.