В Оренбургской области медали «Дети войны» получили более 22 тысяч жителей

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Памятные медали «Дети войны», а также удостоверения получили более 22 тыс. оренбуржцев.
В Оренбургской области медали «Дети войны» получили более 22 тысяч жителей
  • © Валерий Гуньков
  • РИА Новости

Об этом сообщает RIA56.

Медаль «Дети войны» получают оренбуржцы, родившиеся в период с 3 сентября 1927-го по 3 сентября 1945 года.

В Оренбурге проживают 25 482 человека, обладающих этим статусом.

Как ранее передавал телеканал «360», ветераны Великой Отечественной войны и других боевых действий, пенсионеры, а также другие льготные категории граждан получают право бесплатного проезда в наземном транспорте Москвы в 2021—2023 годах.

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