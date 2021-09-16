В Оренбургской области медали «Дети войны» получили более 22 тысяч жителей

Памятные медали «Дети войны», а также удостоверения получили более 22 тыс. оренбуржцев.

Об этом сообщает RIA56.

Медаль «Дети войны» получают оренбуржцы, родившиеся в период с 3 сентября 1927-го по 3 сентября 1945 года.

В Оренбурге проживают 25 482 человека, обладающих этим статусом.

Как ранее передавал телеканал «360», ветераны Великой Отечественной войны и других боевых действий, пенсионеры, а также другие льготные категории граждан получают право бесплатного проезда в наземном транспорте Москвы в 2021—2023 годах.