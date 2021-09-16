В Москве отопление включили в 90% жилых домов

Короткая ссылка
Власти Москвы прокомментировали ситуацию с отопительным сезоном.
В Москве отопление включили в 90% жилых домов
  • © Philippe TURPIN
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает kp.ru.

«По состоянию на 10:00 16 сентября тепло подаётся в 90% жилых домов и на 95% социальных объектов», — заявил заммэра Пётр Бирюков.

Как отметил чиновник, включение тепла проходит поэтапно и на весь процесс требуется до пяти суток.

О недостаточном отоплении, согласно правилам, можно начинать сообщать не ранее чем через пять дней после запуска тепла, то есть с 18 сентября.

Обратиться можно по телефону на выделенную горячую линию Общегородского контакт-центра, на круглосуточную горячую линию Московской объединённой энергетической компании (МОЭК) и в Единый диспетчерский центр (ЕДЦ).

Также обращения принимаются с помощью мобильного приложения «Госуслуги Москвы».

Ранее progorod43 сообщал, что в большинстве районов Кировской области коммунальные службы включили отопление в период с 7 по 14 сентября.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить