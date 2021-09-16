В Москве отопление включили в 90% жилых домов

Власти Москвы прокомментировали ситуацию с отопительным сезоном.

Об этом сообщает kp.ru.

«По состоянию на 10:00 16 сентября тепло подаётся в 90% жилых домов и на 95% социальных объектов», — заявил заммэра Пётр Бирюков.

Как отметил чиновник, включение тепла проходит поэтапно и на весь процесс требуется до пяти суток.

О недостаточном отоплении, согласно правилам, можно начинать сообщать не ранее чем через пять дней после запуска тепла, то есть с 18 сентября.

Обратиться можно по телефону на выделенную горячую линию Общегородского контакт-центра, на круглосуточную горячую линию Московской объединённой энергетической компании (МОЭК) и в Единый диспетчерский центр (ЕДЦ).

Также обращения принимаются с помощью мобильного приложения «Госуслуги Москвы».

Ранее progorod43 сообщал, что в большинстве районов Кировской области коммунальные службы включили отопление в период с 7 по 14 сентября.