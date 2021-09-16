Кинолог Уражевский назвал эффективный метод поиска потерявшейся собаки

Президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский рассказал, как найти потерявшуюся собаку.

В беседе с телеканалом «360» специалист объяснил, что поиск по запаху — лучший и самый действенный вариант в случае, если животное потерялось.

«Собаки плохо видят, но у них прекрасное чутьё, поэтому лучший способ — это поиск именно по запаху», — сказал специалист.

Так он прокомментировал инцидент с побегом собаки в аэропорту Домодедово из переноски. Животное удалось найти, спустя неделю, по запаху толстовки её хозяйки.

Ранее кинолог, владелец питомника восточноевропейских овчарок «Северная застава» Наталья Ильина в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказала о правилах поведения при встрече с агрессивными собаками.