Названы марки самых желанных для россиян автомобилей
- Reuters
Об этом пишет «Газета.Ru».
27% автомобилистов России мечтают приобрести BMW, 18% — Audi, 16% — Mercedes-Benz, 15% — Lamborghini.
Почти половина респондентов отметили, что мечтают об определённом автомобиле ещё с детства. 33% опрошенных с ранних лет представляли себя за рулём моделей премиум-класса.
На вопрос «Автомобиль какой марки вы бы приобрели, если бы могли?» россияне чаще всего отвечали, что купили бы Ferrari, Tesla, Porsche Cayenne и Hummer.
Газета «Известия» писала, что в Москве в июле открылся шоурум по продаже автомобилей Aurus.