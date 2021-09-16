Названы марки самых желанных для россиян автомобилей

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Каршеринг-оператор «Ситидрайв» и сервис ReserchMe провели совместное исследование и выяснили, какие автомобили мечтают приобрести россияне.
Названы марки самых желанных для россиян автомобилей
  • Reuters

Об этом пишет «Газета.Ru».

27% автомобилистов России мечтают приобрести BMW, 18% — Audi, 16% — Mercedes-Benz, 15% — Lamborghini.

Почти половина респондентов отметили, что мечтают об определённом автомобиле ещё с детства. 33% опрошенных с ранних лет представляли себя за рулём моделей премиум-класса.

На вопрос «Автомобиль какой марки вы бы приобрели, если бы могли?» россияне чаще всего отвечали, что купили бы Ferrari, Tesla, Porsche Cayenne и Hummer.

Газета «Известия» писала, что в Москве в июле открылся шоурум по продаже автомобилей Aurus.

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