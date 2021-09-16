В Москве завершилась реставрация фасадов палат Петра Киреевского

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В центре Москвы отреставрировали фасады исторических палат Петра Киреевского на улице Остоженка, дом 19, строение 2.
В Москве завершилась реставрация фасадов палат Петра Киреевского
  • © Пресс-служба Департамента культурного наследия города Москвы

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Как уточняется, дом, который называют палатами Киреевского, состоит из двух этажей и помещений в цоколе.

Специалисты приступили к реставрации здания в 2018 году. Так, были восстановлены утраченные элементы кирпичной кладки и сводов на цокольном этаже. Кроме того, был проработан декор фасадов.

Как ранее сообщало ФБА «Экономика сегодня», комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры планирует отреставрировать 44 дома-памятника в Санкт-Петербурге в 2022 году.

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