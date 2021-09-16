В Сочинском нацпарке рассказали о росте популяции горных коз

Специалисты Сочинского нацпарка рассказали о росте популяции горных коз.

Об этом сообщает портал «Юга.ру».

Это животное — символ курорта и встречается только на Западном Кавказе. В настоящее время в горах постоянно проживают 116 горных коз. Численность копытных остаётся стабильной, так как регулируется только естественными процессами рождаемости и смертности, сообщили в нацпарке.

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