В Сочинском нацпарке рассказали о росте популяции горных коз

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Специалисты Сочинского нацпарка рассказали о росте популяции горных коз.
В Сочинском нацпарке рассказали о росте популяции горных коз
  • © пресс-служба «Курорта Красная Поляна»

Об этом сообщает портал «Юга.ру».

Это животное — символ курорта и встречается только на Западном Кавказе. В настоящее время в горах постоянно проживают 116 горных коз. Численность копытных остаётся стабильной, так как регулируется только естественными процессами рождаемости и смертности, сообщили в нацпарке.

Встретить серн можно в любое время года на высоте более 2 тыс. м над уровнем моря. Для этого нужно подняться по канатной дороге на панорамную площадку, где установлены бесплатные бинокли, или спуститься в альпийскую зону одного из горных цирков горы Аибга.

Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», директор санкт-петербургского Фонда друзей балтийской нерпы Вячеслав Алексеев рассказал, как вести себя при встрече с тюленями.

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