Более 2 млн поездок совершили школьники и студенты в подмосковном транспорте в сентябре

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Пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области сообщила, что школьники и студенты с начала учебного года совершили в общественном транспорте региона более 2 млн поездок.
Более 2 млн поездок совершили школьники и студенты в подмосковном транспорте в сентябре
  • ©mos.ru

«Самым популярным видом транспорта стали автобусы, где по картам «Стрелка» учащегося и учащегося сельской местности совершено свыше 1,3 млн поездок, из них более 900 тыс. — в автобусах Мострансавто. На железнодорожном транспорте студенты и школьники совершили более 700 тыс. поездок. Самое популярное направление — Ярославское с 177 тыс. поездок», — цитирует сообщение Минтранса «Радио 1».

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что Санкт-Петербург планирует закупить к весне 2022 года 2,7 тыс. новых автобусов.

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