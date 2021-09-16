Экипаж подлодки ЧФ «Великий Новгород» провёл боевые стрельбы в ходе учений
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Об этом сообщает Nation News со ссылкой на пресс-службу ЧФ.
Подводники совершили переход на полигон боевой подготовки, после чего провели подготовительные упражнения и погрузились на заданную глубину для проведения стрельб по кораблю условного противника. Отмечается, что все поставленные в ходе манёвров задачи были успешно выполнены.
Как ранее сообщало ФАН, боевые пловцы отряда специального назначения Северного флота России по борьбе с подводными диверсионными силами провели учения с арктической экспедиционной группировкой.