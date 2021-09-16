Экипаж подлодки ЧФ «Великий Новгород» провёл боевые стрельбы в ходе учений

Экипаж дизель-электрической подводной лодки Черноморского флота ВМФ России «Великий Новгород» провёл учения, в ходе которых были осуществлены боевые стрельбы.

Об этом сообщает Nation News со ссылкой на пресс-службу ЧФ.

Подводники совершили переход на полигон боевой подготовки, после чего провели подготовительные упражнения и погрузились на заданную глубину для проведения стрельб по кораблю условного противника. Отмечается, что все поставленные в ходе манёвров задачи были успешно выполнены.

Как ранее сообщало ФАН, боевые пловцы отряда специального назначения Северного флота России по борьбе с подводными диверсионными силами провели учения с арктической экспедиционной группировкой.