Экипаж подлодки ЧФ «Великий Новгород» провёл боевые стрельбы в ходе учений

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Экипаж дизель-электрической подводной лодки Черноморского флота ВМФ России «Великий Новгород» провёл учения, в ходе которых были осуществлены боевые стрельбы.
Экипаж подлодки ЧФ «Великий Новгород» провёл боевые стрельбы в ходе учений
  • © Главный штаб ВМФ

Об этом сообщает Nation News со ссылкой на пресс-службу ЧФ.

Подводники совершили переход на полигон боевой подготовки, после чего провели подготовительные упражнения и погрузились на заданную глубину для проведения стрельб по кораблю условного противника. Отмечается, что все поставленные в ходе манёвров задачи были успешно выполнены.

Как ранее сообщало ФАН, боевые пловцы отряда специального назначения Северного флота России по борьбе с подводными диверсионными силами провели учения с арктической экспедиционной группировкой.

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