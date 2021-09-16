Собянин представил проекты развития четырёх районов Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин представил основные проекты по развитию четырёх районов северо-запада города.

Об этом сообщает НСН.

По словам Собянина, в Строгине, Митине, Южном Тушине и Покровском-Стрешневе проживают более полумиллиона москвичей.

«Привлекательные для жизни живописные районы, которым нужно добавить доступности и комфорта — улучшить транспортную ситуацию, построить новые дома для участников программы реновации, модернизировать поликлиники и продолжить благоустройство парков», — приводятся слова мэра на его персональном сайте.

Как ранее сообщало ФАН, в Москве подвели итоги конкурса архитектурных решений «Облик реновации».