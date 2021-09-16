Виноделы Севастополя получили более 240 млн рублей субсидий в 2021 году

Директор Департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Вадим Кирпичников сообщил, что предприятия виноградарства и виноделия Севастополя получили из бюджета в текущем году на развитие субсидии более чем на 240 млн рублей.

Об этом информирует издание «Новый Севастополь».

«В этом году на субсидии предприятиям виноградарско-винодельческой отрасли Севастополя, осуществляющим закладку и уход за виноградниками, уже направлено более 240 млн рублей», — заявил он.

Кроме того, будет субсидироваться и обновление виноградников, которое предприятия проведут в IV квартале этого года.

В апреле руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве России Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева о росте объёма аграрного экспорта в 2020 году почти на 20%.