МВД призвало не публиковать слухи после нападения на отдел полиции под Воронежем
- РИА Новости
«Призываем журналистов и блогеров воздержаться от публикации непроверенной информации, не тиражировать в медиапространстве слухи и домыслы», — говорится в сообщении пресс-службы.
Как отмечается, это может негативно сказаться на ходе операции по розыску злоумышленника.
Правоохранительные органы обещают своевременно довести до общественности всю объективную информацию.
Рано утром в четверг, 16 сентября, неизвестный проник в отдел полиции под Воронежем и ранил сотрудника, после чего скрылся на автомобиле.