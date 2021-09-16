МВД призвало не публиковать слухи после нападения на отдел полиции под Воронежем

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ГУ МВД России призвало не распространять слухи после нападения на отдел полиции в городе Лиски Воронежской области.
МВД призвало не публиковать слухи после нападения на отдел полиции под Воронежем
  • РИА Новости

«Призываем журналистов и блогеров воздержаться от публикации непроверенной информации, не тиражировать в медиапространстве слухи и домыслы», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как отмечается, это может негативно сказаться на ходе операции по розыску злоумышленника.

Правоохранительные органы обещают своевременно довести до общественности всю объективную информацию.

Рано утром в четверг, 16 сентября, неизвестный проник в отдел полиции под Воронежем и ранил сотрудника, после чего скрылся на автомобиле.

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