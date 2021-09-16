Член Общественной палаты Малькевич прокомментировал сообщения о блокировке Google Docs

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Член Общественной палаты России Александр Малькевич в стриме RT «Летучка» прокомментировал появившиеся в СМИ и соцсетях сообщения о якобы блокировке Google Docs и telegra.ph.

«Мы живём во времена информационного фастфуда и потребляем информацию на бегу. Утро у меня началось с этой же новости. И сам проверил только сейчас, пока ждал подключения, зашёл в телефоне. Да, всё работает. Но это и есть та цифровая угроза», — сказал он.

Так, отметил Малькевич, «человек проснулся, по дороге в ванную читает новости, потом он читает по дороге на завтрак, на работу, и идёт такой поток новостей в лентах, что никто не успевает физически ничего проверить».

«Потому что тебя задевает какая-то новость, что-то случилось страшное где-то далеко, и ты вроде бы и хотел заинтересоваться, погуглить, но у тебя же сыпется следующая новость, потом следующая, потом следующая. Всё», — добавил он.

Ранее в соцсетях и СМИ появились сообщения о якобы блокировке Google Docs и telegra.ph. Официального подтверждения информации не поступало, на момент написания новости оба сервиса работали.

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