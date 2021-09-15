Бастрыкин поручил проверить дело об убийстве студентки МГИМО в 2018 году

Короткая ссылка
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил проверить ход расследования уголовного дела об убийстве студентки МГИМО из Казахстана Томирис Байсафу в 2018 году,
Бастрыкин поручил проверить дело об убийстве студентки МГИМО в 2018 году
  • © sledcom.ru

«А.И. Бастрыкин дал указание своим подчинённым доложить обо всех этапах расследования и установленных обстоятельствах произошедшего, приведших к гибели девушки», — говорится в сообщении на сайте Следственного комитета.

Проверка связана с обращением матери погибшей студентки на имя главы СК, опубликованным в соцсетях.

Женщина указала, что проректор МГИМО якобы был знаком с семьёй предполагаемого убийцы девушки и способствовал сокрытию преступления. Женщина попросила Бастрыкина возбудить против проректора уголовное дело.

Муртузали Меджидова, который встречался с Томирис Байсафу, арестовали два года спустя после смерти девушки. Ему было предъявлено обвинение в убийстве. Суд присяжных 8 июня 2021 года признал Меджидова невиновным.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить