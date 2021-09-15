Бастрыкин поручил проверить дело об убийстве студентки МГИМО в 2018 году

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил проверить ход расследования уголовного дела об убийстве студентки МГИМО из Казахстана Томирис Байсафу в 2018 году,

«А.И. Бастрыкин дал указание своим подчинённым доложить обо всех этапах расследования и установленных обстоятельствах произошедшего, приведших к гибели девушки», — говорится в сообщении на сайте Следственного комитета.

Проверка связана с обращением матери погибшей студентки на имя главы СК, опубликованным в соцсетях.

Женщина указала, что проректор МГИМО якобы был знаком с семьёй предполагаемого убийцы девушки и способствовал сокрытию преступления. Женщина попросила Бастрыкина возбудить против проректора уголовное дело.

Муртузали Меджидова, который встречался с Томирис Байсафу, арестовали два года спустя после смерти девушки. Ему было предъявлено обвинение в убийстве. Суд присяжных 8 июня 2021 года признал Меджидова невиновным.