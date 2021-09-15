Эксперт рассказал, как пандемия повлияла на бизнес-страхование

Руководитель компании АИП, эксперт по финансово-правовой безопасности бизнеса московского отделения «Опоры России» Сергей Елин рассказал, как пандемия коронавируса повлияла на бизнес-страхование.

«Востребованность повысилась, потому что пандемия показала непредсказуемость многих факторов, от форс-мажора не застрахован никто. Это стало понятно, и предприниматели стараются сбалансировать свои риски», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, предприниматели обратили внимание на «коробочные» продукты для малого и среднего бизнеса, что отразилось на росте продаж таких продуктов.

Елин также рекомендовал изучать условия страхования с профессиональным юристом.

Ранее председатель Общественного совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга Елена Церетели в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказала о влиянии пандемии COVID-19 на бизнес.