Эксперт рассказал, как пандемия повлияла на бизнес-страхование

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Руководитель компании АИП, эксперт по финансово-правовой безопасности бизнеса московского отделения «Опоры России» Сергей Елин рассказал, как пандемия коронавируса повлияла на бизнес-страхование.
Эксперт рассказал, как пандемия повлияла на бизнес-страхование
  • РИА Новости

«Востребованность повысилась, потому что пандемия показала непредсказуемость многих факторов, от форс-мажора не застрахован никто. Это стало понятно, и предприниматели стараются сбалансировать свои риски», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, предприниматели обратили внимание на «коробочные» продукты для малого и среднего бизнеса, что отразилось на росте продаж таких продуктов.

Елин также рекомендовал изучать условия страхования с профессиональным юристом.

Ранее председатель Общественного совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга Елена Церетели в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказала о влиянии пандемии COVID-19 на бизнес.

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