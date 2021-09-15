Число самозанятых в Подмосковье выросло на 98,7 тысячи с начала года
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Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального Мининвеста.
Общее количество таких предпринимателей в области превышает 267 тыс.
Как заявила глава ведомства Екатерина Зиновьева, власти оказывают различные меры поддержки. Например, для самозанятых организованы специальные семинары.
«В эти программы включены бизнес-тренинги, лекции, деловые встречи, обучающие курсы и другие меры информационной поддержки», — добавила Зиновьева.
Ранее НСН сообщала, что около 205 тыс. человек получили статус самозанятых в Москве с начала 2021 года.