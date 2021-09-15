Гендиректор частной компании отправлен под домашний арест по делу о взрыве в Ногинске

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Генеральный директор компании, обслуживающей внутриквартирное газовое оборудование, отправлен под домашний арест по делу о взрыве в Ногинске.
Гендиректор частной компании отправлен под домашний арест по делу о взрыве в Ногинске
  • РИА Новости

Об этом сообщила представитель регионального главка СК Ольга Врадий.

«Судом в отношении генерального директора специализированной компании, обслуживающей внутриквартирное газовое оборудование в доме в Ногинске, в котором произошли утечка и хлопок газа, что привело к гибели семи человек (ч. 3 ст. 238 УК России), избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — цитирует её Интерфакс.

Ранее в Московской области был задержан генеральный директор специализированной компании, обслуживающей внутриквартирное газовое оборудование в Ногинске, где произошёл взрыв газа.

9 сентября сотрудники МЧС завершили аварийно-спасательные работы на месте взрыва газа в многоэтажном доме в подмосковном Ногинске. В результате ЧП погибли семь человек, 22 пострадали.

Одна из жительниц дома в беседе с телеканалом «360» рассказала, что после взрыва газа её семья оказалась заблокирована в квартире. По её словам, из близких никто не пострадал, но все испытали большой стресс.

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