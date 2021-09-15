В Москве открыли школу тренеров по основам добровольчества

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В Москве открыли школу тренеров «Обучай» по основам добровольчества.
В Москве открыли школу тренеров по основам добровольчества
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Занятия будут проходить в очно-заочном формате в два потока — в сентябре и октябре. Первый уже стартовал.

«Этот проект направлен на развитие наставнических компетенций и подготовку специалистов для проведения обучающих программ по основам волонтёрства. Выпускников школы пригласят пройти практику и стать тренерами для начинающих добровольцев ресурсного центра «Мосволонтёр», — заявила заммэра Наталья Сергунина.

«Мосволонтёр» за более чем семилетнюю деятельность обучил свыше 45 тыс. человек основам добровольчества и принципам организации волонтёрской деятельности. С начала года ресурсный центр провёл более 60 образовательных мероприятий.

Как ранее сообщала НСН, добровольческой деятельностью в Москве занимаются более 38 тыс. подростков. Около 13 тыс. из них зарегистрированы на сайте «Мосволонтёр».

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