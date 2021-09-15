Найден заблудившийся в лесу военнослужащий Кировского гарнизона

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Поисковая группа нашла 24-летнего военнослужащего, который ранее пропал в лесу рядом с воинской частью Кировского гарнизона.
Найден заблудившийся в лесу военнослужащий Кировского гарнизона
  • РИА Новости

Как сообщили в пресс-службе Центрального военного округа, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

«Поисковыми группами Кировского гарнизона найден военнослужащий, ранее потерявшийся в лесном массиве рядом с воинской частью. По словам военнослужащего, отклонившись от маршрута в ходе следования с места несения дежурства в расположение воинской части, он заблудился», — цитирует заявление ТАСС.

В настоящее время военнослужащему оказывается необходимая помощь.

Агентство напоминает, что мужчина пропал в лесном массиве рядом с воинской частью 11 сентября. При себе он имел оружие без боеприпасов.

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