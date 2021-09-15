В России зафиксировали рост спроса на автозапчасти

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В январе — июле 2021 года спрос на автозапчасти в России вырос на 29% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.
В России зафиксировали рост спроса на автозапчасти
  • Pixabay

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-релиз «Авито Авто».

Самый большой рост спроса среди новых запчастей отмечен у электрооборудования (+32%), среди подержанных — у основных категорий, в том числе у двигателей, подвесок, рулевого управления, систем охлаждения, топливной и выхлопной систем, тормозных систем, трансмиссий и приводов (+21%).

Растёт и предложение. Например, по итогам июля 2021 года число объявлений выросло на 20% по сравнению с показателем за июль 2020-го.

Ранее главный редактор журнала «Автоброкер Клуб» Виталий Архиреев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» посоветовал россиянам не отказываться от приобретения нового автомобиля, несмотря на рост цен.

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