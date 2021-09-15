В Калининградской области прошли учения десантников
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Об этом сообщает интернет-издание argumenti.ru со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
К занятиям привлекли 300 военнослужащих Псковского соединения ВДВ и 12 боевых машин десанта БМД-2КУ.
На участников тренировки возлагались задачи по уничтожению живой силы и техники условного противника. Десантники захватили плацдарм, закрепились на нём и удерживали его до подхода основных сил.
Также отработаны действия по блокированию и уничтожению передовых отрядов условного противника.
Ранее военный политолог Александр Перенджиев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал подготовку солдат российской армии.