Суд оштрафовал владельцев Невской мануфактуры по делу о пожаре

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Невский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал на 1 млн рублей владельцев Невской мануфактуры, которая пострадала при пожаре.
Суд оштрафовал владельцев Невской мануфактуры по делу о пожаре
  • © Андрей Бессонов
  • РИА Новости

Как сообщили Интерфаксу в объединённой пресс-службе судов Петербурга, штраф назначен в связи «с разрушениями на объекте культурного наследия регионального значения «Главный производственный корпус с водонапорной башней».

«В результате пожара, зафиксированного актом КГИОП, был причинён значительный вред объекту культурного наследия, таким образом были утрачены исторические и культурные ценности, произошли необратимые изменения его важных элементов», — говорится в заявлении. 

В июне портал «Невские новости» передавал, что в Петербурге наградили участников ликвидации пожара на Невской мануфактуре.

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