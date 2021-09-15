Суд оштрафовал владельцев Невской мануфактуры по делу о пожаре

Невский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал на 1 млн рублей владельцев Невской мануфактуры, которая пострадала при пожаре.

Как сообщили Интерфаксу в объединённой пресс-службе судов Петербурга, штраф назначен в связи «с разрушениями на объекте культурного наследия регионального значения «Главный производственный корпус с водонапорной башней».

«В результате пожара, зафиксированного актом КГИОП, был причинён значительный вред объекту культурного наследия, таким образом были утрачены исторические и культурные ценности, произошли необратимые изменения его важных элементов», — говорится в заявлении.

В июне портал «Невские новости» передавал, что в Петербурге наградили участников ликвидации пожара на Невской мануфактуре.