В Москве завершили работы по благоустройству территории детской больницы имени Сперанского

В Москве завершили работы по благоустройству территории детской клинической больницы имени Сперанского.

Об этом сообщает kp.ru.

«В рамках проекта возле медучреждения появились комфортные зоны для прогулок и отдыха, новые беседки у пруда, цветники, арт-объекты и буквенные скульптуры. При благоустройстве сделали акцент на визуальное восприятие, чтобы отвлечь маленьких пациентов от ощущения нахождения в больнице», — заявил заместитель мэра Пётр Бирюков.

В зоне прогулок разместили новый теневой навес с качелями, а недалеко от него — теннисные столы, тренажёры и площадку для отдыха с цветниками. В больничном сквере появились кинетические фигуры и абстрактные скульптуры.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что в Москве модернизировали 23 городские поликлиники, а также благоустроили территорию рядом с ними.