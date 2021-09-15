В Москве завершили работы по благоустройству территории детской больницы имени Сперанского

Короткая ссылка
В Москве завершили работы по благоустройству территории детской клинической больницы имени Сперанского.
В Москве завершили работы по благоустройству территории детской больницы имени Сперанского
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает kp.ru.

«В рамках проекта возле медучреждения появились комфортные зоны для прогулок и отдыха, новые беседки у пруда, цветники, арт-объекты и буквенные скульптуры. При благоустройстве сделали акцент на визуальное восприятие, чтобы отвлечь маленьких пациентов от ощущения нахождения в больнице», — заявил заместитель мэра Пётр Бирюков.

В зоне прогулок разместили новый теневой навес с качелями, а недалеко от него — теннисные столы, тренажёры и площадку для отдыха с цветниками. В больничном сквере появились кинетические фигуры и абстрактные скульптуры.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что в Москве модернизировали 23 городские поликлиники, а также благоустроили территорию рядом с ними.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить