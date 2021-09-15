В Москве реорганизуют ещё одну бывшую промзону

В Москве реорганизуют бывшую промзону «Бережковская набережная».

Об этом сообщает НСН.

«Планируется, что общий объём инвестиций в проект превысит 150 млрд рублей, а ожидаемый бюджетный эффект составит 4,3 млрд рублей в год», — заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, инвестор намерен провести международный конкурс по разработке архитектурного облика данной территории с участием отечественных и западных проектных бюро.

Реорганизация пройдёт в рамках проекта «Индустриальные кварталы».

Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что в 2021 году по программе «Мой район» в Москве обустроят более 2 тыс. дворов и приведут в порядок около 300 объектов городской инфраструктуры.