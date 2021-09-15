Попова рассказала о ситуации с коронавирусом в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия справляется с пандемией коронавируса с более хорошими показателями, чем во многих странах.

«Российская Федерация проходит пандемию достойно и с гораздо более хорошими показателями, чем во многих странах мира... По количеству заболевших на 100 тыс. населения в сутки или за накопленный период Российская Федерация в общем рейтинге стран не поднималась выше 60-го места», — приводит ТАСС её слова на встрече с медиками Ростовского государственного медицинского университета.

Попова отметила, что в России соблюдается заданный план по тестированию на коронавирус.

«Мы задали планку, она у нас нормативно определена, не меньше 200 (тестов. — RT) на 100 тыс. населения в каждом субъекте. И мы эту планку держим», — сказала глава Роспотребнадзора.

Ранее иммунолог доктор медицинских наук Николай Крючков в беседе с ФАН дал рекомендации по прививкам от гриппа и коронавируса.