Попова рассказала о ситуации с коронавирусом в России

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия справляется с пандемией коронавируса с более хорошими показателями, чем во многих странах.
Попова рассказала о ситуации с коронавирусом в России
  • Reuters

«Российская Федерация проходит пандемию достойно и с гораздо более хорошими показателями, чем во многих странах мира... По количеству заболевших на 100 тыс. населения в сутки или за накопленный период Российская Федерация в общем рейтинге стран не поднималась выше 60-го места», — приводит ТАСС её слова на встрече с медиками Ростовского государственного медицинского университета.

Попова отметила, что в России соблюдается заданный план по тестированию на коронавирус.

«Мы задали планку, она у нас нормативно определена, не меньше 200 (тестов. — RT) на 100 тыс. населения в каждом субъекте. И мы эту планку держим», — сказала глава Роспотребнадзора.

Ранее иммунолог доктор медицинских наук Николай Крючков в беседе с ФАН дал рекомендации по прививкам от гриппа и коронавируса.

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