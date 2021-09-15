По делу о взрыве газа в доме в Ногинске задержан гендиректор частной компании

В Московской области в рамках расследования дела о взрыве газа в доме в Ногинске задержан генеральный директор специализированной компании, обслуживающей внутриквартирное газовое оборудование.

Об этом говорится на сайте СК.

По данным следствия, с собственниками двух квартир был заключён договор об обслуживании газового оборудования.

При этом генеральный директор компании не организовал соответствующее техническое обслуживание и не выявил неисправность газового оборудования.

В результате произошла большая утечка бытового газа в одной из квартир, а ввиду отсутствия набивки между газовой трубой и перекрытием квартир и неправильного функционирования системы вентиляции бытовой газ сконцентрировался в другой квартире.

«Данные обстоятельства привели к хлопку сконцентрированного бытового газа и к полному обрушению первых четырёх этажей второго подъезда дома», — заявили в СК.

9 сентября сотрудники МЧС завершили аварийно-спасательные работы на месте взрыва газа в многоэтажном доме в подмосковном Ногинске.

В результате ЧП погибли семь человек, 22 пострадали.

Одна из жительниц дома в беседе с телеканалом «360» рассказала, что после взрыва газа её семья оказалась заблокирована в квартире. По её словам, из близких никто не пострадал, но все испытали большой стресс.