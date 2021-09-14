В ХМАО введут новые льготы для семей с детьми

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В Ханты-Мансийском автономном округе введут новые льготы для семей с детьми.
В ХМАО введут новые льготы для семей с детьми
  • РИА Новости

Как сообщает URA.RU, об этом заявила губернатор Наталья Комарова на заседании регионального оперштаба.

«Учитывая запросы жителей, поручаю внести предложения по введению следующих мер поддержки. Возмещение расходов на проезд в пределах РФ детям, взрослым, сопровождающим лицам, выезжающим за получением высокотехнологической медицинской помощи за пределы ХМАО», — отметила она.

По её словам, воспользоваться такой мерой поддержки смогут 1,5 тыс. жителей региона.

Губернатор поручила департаменту социального развития совместно с депздравом внести до 17 сентября предложения по введению льготы с 1 ноября.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирина Волынец в беседе с Nation News рассказала о поддержке многодетных семей в России.

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