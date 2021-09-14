Психолог Холодова дала советы студентам по поддержанию ментального здоровья в пандемию

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Психолог Юлия Холодова дала советы студентам по поддержанию ментального здоровья в пандемию.
Психолог Холодова дала советы студентам по поддержанию ментального здоровья в пандемию
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«При дистанционном обучении в условиях пандемии напряжение возрастает. И тревожность, и депрессивные проявления», — заявила она в беседе с «Радио 1».

По её словам, это связано с общей ситуацией неопределённости, а также с изменением режима дня, формата отдыха и общения. Также при онлайн-обучении нужны навыки планирования.

«Думаю, что возвращение к привычному очному обучению позволит постепенно выправить ситуацию. Но за этим нужно наблюдать. Потому что переход от одного режима к другому всё равно будет какое-то время ещё сказываться», — пояснила Холодова.

Как считает эксперт, нужно планировать не только день, но и неделю, месяц вперёд, причём планировать в том числе и отдых. Ещё одним полезным приёмом она назвала технику маленьких шагов для достижения цели.

«Надо ставить реально достижимые цели на короткий промежуток времени. Не оттягивать учёбу, не оставлять всё до сессии, а ставить себе реальные цели и хвалить себя при их достижении, при решении этих задач», — уточнила Холодова.

Глобальные же цели, по её словам, лучше разделять на конкретные задачи.

Ранее соосновательница Devar Анна Белова, входящая в рейтинг 30 самых перспективных россиян моложе 30 лет по версии Forbes, высказалась в беседе с ФАН о будущем смешанного образования.

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