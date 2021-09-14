Психолог Невеев рассказал о типажах потенциальных жертв телефонных мошенников

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Кандидат психологических наук Александр Невеев рассказал о типажах потенциальных жертв телефонных мошенников.
Психолог Невеев рассказал о типажах потенциальных жертв телефонных мошенников
  • Pixabay

«В группе риска пенсионеры, потому что у них сужен социальный атом, они менее критично воспринимают социальные контакты», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, также это могут быть домохозяйки, молодёжь.

Потенциальной жертвой может стать любой человек в ситуации стресса, поскольку сложность ситуации забирает «ресурсы разума», считает эксперт.

«Как только вам показалось, что всё хорошо, вас хочет кто-то спасти, то это, скорее всего, рискованная ситуация. Я рекомендую всем внимательнее относиться, понять, что эти технологии мошенничества и социальной инженерии очень распространены — это целая наука, которая развивается подпольно среди всевозможных хакеров», — отметил Невеев.

Ранее эксперт службы безопасности ЮMoney Ольга Швенк в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказала о поведении телефонных мошенников.

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