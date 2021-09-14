Заслуженный учитель России рассказала, как мотивировать детей читать

Заслуженный учитель России директор школы №117 Ирина Бабурина рассказала, как мотивировать детей читать.

«Чтение развивает интеллект ребёнка, любого человека. На мой взгляд, как только человек перестаёт читать, он перестаёт развиваться», — заявила она в беседе с изданием «Правда.Ру».

По её словам, один из классических ходов — познакомить детей с «Гарри Поттером» Джоан Роулинг. Также можно попробовать начать чтение с русских народных сказок.

«Читать можно по-разному. Компьютер — тоже источник информации. Наши дети ищут совсем не то, что нам хотелось бы. Это очень сложная проблема», — отметила Бабурина.

Как добавила эксперт, если в семье читают все, то и ребёнок будет читать, а если только один учитель будет над этим биться, то результат окажется нулевым.

Ранее учитель обществознания и права, абсолютный победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России — 2018», народный учитель Чеченской Республики Алихан Динаев в беседе с URA.RU объяснил, когда ученикам стоит начинать подготовку к Единому государственному экзамену.