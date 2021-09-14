В Удмуртии отремонтируют 120 дорожных объектов в 2022 году

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В Удмуртии планируют отремонтировать 120 дорожных объектов в 2022 году.
В Удмуртии отремонтируют 120 дорожных объектов в 2022 году
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

Самым протяжённым станет участок автодороги Ижевск — Ува. На территории Завьяловского и Увинского районов отремонтируют почти 17,5 км трассы.

Также предусмотрено обновление участков региональных дорог Сарапул — Воткинск, Якшур — Бодья — Шаркан, Дебёсы — Шаркан.

В список также вошли участки в Глазовском, Граховском, Воткинском, Вавожском, Игринском, Можгинском и Киясовском районах.

В Ижевске обновят шесть участков дорог.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области более 200 км дорог регионального значения отремонтируют в 2021 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

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