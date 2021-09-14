В ЛДПР прокомментировали инцидент с Жириновским на дебатах

Пресс-секретарь Владимира Жириновского Александр Дюпин прокомментировал в разговоре с РИА Новости инцидент с брюками лидера ЛДПР во время дебатов.

«В данном случае пытаются раскрутить абсолютно незначительный технический эпизод — расстегнулся специальный ремень, который удерживает на поясе звуковую аппаратуру, Жириновский его поправил — вот и всё. А без брюк по итогам выборов в Госдуму могут остаться наши оппоненты, которые не пройдут проходной барьер», — сказал Дюпин.

Отмечается, что инцидент со спадающими брюками у лидера ЛДПР стал популярен в Telegram.

Как пишут «Известия», дебаты прошли 14 сентября в эфире канала ТВЦ.