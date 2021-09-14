Инвестор назвал плюсы и минусы первичного и вторичного жилья в России

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Эксперт по инвестициям в недвижимость Андрей Мозоль рассказал о плюсах и минусах первичного и вторичного жилья.
Инвестор назвал плюсы и минусы первичного и вторичного жилья в России
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

Своим мнением эксперт поделился с сайтом «Аргументы и факты».

«Давайте рассмотрим основные плюсы старых домов в сравнении с новостройками: низкоэтажная застройка (редко выше 11 этажей), более бюджетный найм (на 30—50% дешевле новостроек), если речь идёт об аренде, больше парковочных мест, более тихие соседи (из-за отсутствия детей и подростков), низкая вероятность строительства домов по соседству, развитая и устоявшаяся инфраструктура (остановки транспорта, метро, поликлиники, полиция, образовательные учреждения)», — рассказал Мозоль.

В числе преимуществ новостроек эксперт назвал концепцию закрытых дворов, в том числе с зелёными зонами. На первых или цокольных этажах таких домов расположены необходимые удобства: минимаркеты, парикмахерские, кафе, стоматологические клиники, что также является плюсом для жильцов.

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