В Ассоциации туроператоров назвали популярные внутренние направления

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Представитель Ассоциации туроператоров России Илья Уманский выразил мнение, что пандемия коронавируса дала мощный толчок в развитии внутреннего туризма по всем направлениям.
В Ассоциации туроператоров назвали популярные внутренние направления
  • Reuters

Об этом он рассказал в беседе с Nation News.

По его словам, Дальний Восток стал одним из популярных направлений среди россиян, предпочитающих экзотический отдых.

«В этом году люди туда поехали, не пытаясь заместить привычные пляжные иностранные курорты российскими. Туристы воспользовались сложившейся ситуацией, чтобы увидеть что-то новое, узнать Россию», — пояснил эксперт.

В числе популярных мест он отметил Приморский край, Владивосток, Камчатку и Сахалин.

Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», глава Кронштадтского района Олег Довганюк рассказал о туристическом потенциале культурного центра «Остров фортов».

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