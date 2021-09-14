СК возбудил уголовное дело после травмирования ребёнка в детском саду Краснодара

В Краснодаре возбуждено уголовное дело об оказании услуг ненадлежащего качества в частном детском саду.

Об этом сообщает ФАН.

По версии следствия, 8 сентября 2021 года во время нахождения в частном детском саду, расположенном по улице Демьяна Красюка, двухлетнему мальчику другим ребёнком были причинены телесные повреждения в виде ушибов и ссадин.

При этом сотрудники частного дошкольного учреждения не обеспечили присмотра за детьми, что привело к получению травм малолетним.

Правоохранители расследуют дело об оказании услуг ненадлежащего качества в данном дошкольном учреждении.

Ранее глава СК Александр Бастрыкин поручил доложить детали случившегося.

Как передавал ранее «Новый Севастополь», в Крыму организовали проверку по факту травмирования девочки на батуте в детском парке.