СК возбудил уголовное дело после травмирования ребёнка в детском саду Краснодара

Короткая ссылка
В Краснодаре возбуждено уголовное дело об оказании услуг ненадлежащего качества в частном детском саду.
СК возбудил уголовное дело после травмирования ребёнка в детском саду Краснодара
  • РИА Новости

Об этом сообщает ФАН.

По версии следствия, 8 сентября 2021 года во время нахождения в частном детском саду, расположенном по улице Демьяна Красюка, двухлетнему мальчику другим ребёнком были причинены телесные повреждения в виде ушибов и ссадин.

При этом сотрудники частного дошкольного учреждения не обеспечили присмотра за детьми, что привело к получению травм малолетним.

Правоохранители расследуют дело об оказании услуг ненадлежащего качества в данном дошкольном учреждении.

Ранее глава СК Александр Бастрыкин поручил доложить детали случившегося.

Как передавал ранее «Новый Севастополь», в Крыму организовали проверку по факту травмирования девочки на батуте в детском парке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить