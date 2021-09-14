В Оренбуржье подвели итоги детской оздоровительной кампании

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В Оренбургской области подвели итоги летней оздоровительной кампании 2021 года для детей.
В Оренбуржье подвели итоги детской оздоровительной кампании
  • © Правительство Оренбургской области

Об этом сообщает RIA56.

В регионе работали 883 организации отдыха и оздоровления детей: из них 45 загородных лагерей, 832 лагеря дневного пребывания, один палаточный и пять лагерей труда и отдыха.

Сообщается, что в этих организациях за летние месяцы отдохнули около 234 тыс. детей.

Всего 506 млн рублей было направлено на оздоровительную кампанию в области. Около 70% — это средства областного бюджета и более 16% — деньги муниципалитетов.

Более 2 тыс. семей в регионе воспользовались программой детского туристического кешбэка.

Как ранее сообщал «Янтарный край», в Калининградской области подвели итоги летней кампании по детскому отдыху. 

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