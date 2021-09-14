В Национальном лифтовом союзе перечислили признаки неисправности лифтов

Первый вице-президент Национального лифтового союза Алексей Захаров рассказал, что запах гари, скрежет или вибрация в лифте являются поводом для срочного обращения в управляющую компанию.

Об этом он сообщил в беседе с «Газетой.Ru».

«Также есть опасные неисправности, связанные с дверьми. Например, двери могут не до конца закрываться, или нижние створки — болтаться. Стоит бить тревогу, если кабина остановилась на 5—6 см ниже или выше, чем этажная площадка. То же самое, когда лифт не останавливается на нужных этажах, а сначала едет на самый верх и после поэтажно спускается вниз. Не стоит пользоваться лифтом, если отсутствуют кнопки и виднеются оголённые провода. Надо сразу обращаться в управляющую компанию», — сказал он.

Ранее партнёр аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с Inforeactor назвал признаки скорой поломки аккумулятора автомобиля.