Артиллеристы ЧФ проводят учения в Крыму

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Учение артиллерийских подразделений Черноморского флота началось на полигоне Опук в Республике Крым.
Артиллеристы ЧФ проводят учения в Крыму
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В них задействованы более 300 военнослужащих и около 50 единиц вооружения и специальной техники, в том числе РСЗО «Град-М», ствольная артиллерия «Мста-Б» и гаубицы Д-30, передаёт «Новый Севастополь».

Экипажи боевых машин отработают выход в позиционные районы для подготовки и проведения стрельб, смены инженерного оборудования, а также маскировку огневых позиций после выполнения стрельб.

В учениях задействованы беспилотные летательные аппараты, координаты и видео с которых передаются на командные пункты артиллерийских подразделений.

Ранее военный политолог Александр Перенджиев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал подготовку солдат российской армии.

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