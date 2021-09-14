Артиллеристы ЧФ проводят учения в Крыму

Учение артиллерийских подразделений Черноморского флота началось на полигоне Опук в Республике Крым.

В них задействованы более 300 военнослужащих и около 50 единиц вооружения и специальной техники, в том числе РСЗО «Град-М», ствольная артиллерия «Мста-Б» и гаубицы Д-30, передаёт «Новый Севастополь».

Экипажи боевых машин отработают выход в позиционные районы для подготовки и проведения стрельб, смены инженерного оборудования, а также маскировку огневых позиций после выполнения стрельб.

В учениях задействованы беспилотные летательные аппараты, координаты и видео с которых передаются на командные пункты артиллерийских подразделений.

Ранее военный политолог Александр Перенджиев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал подготовку солдат российской армии.