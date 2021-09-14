Путин рассказал, что общался с заболевшим коронавирусом сотрудником целый день

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства и руководством партии «Единая Россия» рассказал о заболевших коронавирусом нескольких сотрудниках из его окружения.

По словам Путина, ему пришлось отложить поездку в Таджикистан.

«Связано это с тем, что в моём самом близком окружении несколько человек заболели. Один из этих сотрудников — человек, который работает со мной в непосредственной близости», — сказал президент.

По его словам, этот сотрудник был вакцинирован, но у него титры упали.

«Он ревакцинировался, но, судя по всему, поздновато: через, по-моему, три дня после ревакцинации он заболел. Я накануне общался с ним целый день очень близко, в течение всего дня», — заявил Путин.

RT ведёт трансляцию совещания.