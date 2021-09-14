Путин рассказал, что общался с заболевшим коронавирусом сотрудником целый день

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства и руководством партии «Единая Россия» рассказал о заболевших коронавирусом нескольких сотрудниках из его окружения.
Путин рассказал, что общался с заболевшим коронавирусом сотрудником целый день
  • © AP

По словам Путина, ему пришлось отложить поездку в Таджикистан. 

«Связано это с тем, что в моём самом близком окружении несколько человек заболели. Один из этих сотрудников — человек, который работает со мной в непосредственной близости», — сказал президент.

По его словам, этот сотрудник был вакцинирован, но у него титры упали.

«Он ревакцинировался, но, судя по всему, поздновато: через, по-моему, три дня после ревакцинации он заболел. Я накануне общался с ним целый день очень близко, в течение всего дня», — заявил Путин.

RT ведёт трансляцию совещания.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить