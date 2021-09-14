Путин рассказал, что общался с заболевшим коронавирусом сотрудником целый день
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По словам Путина, ему пришлось отложить поездку в Таджикистан.
«Связано это с тем, что в моём самом близком окружении несколько человек заболели. Один из этих сотрудников — человек, который работает со мной в непосредственной близости», — сказал президент.
По его словам, этот сотрудник был вакцинирован, но у него титры упали.
«Он ревакцинировался, но, судя по всему, поздновато: через, по-моему, три дня после ревакцинации он заболел. Я накануне общался с ним целый день очень близко, в течение всего дня», — заявил Путин.
RT ведёт трансляцию совещания.