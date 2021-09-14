Автоэксперт Форманчук напомнил о правилах вождения во время тумана

Президент Федерации автовладельцев России в Свердловской области Кирилл Форманчук напомнил о правилах вождения во время тумана.

«Почти во всех автомобилях есть противотуманные фары. Их нужно включить обязательно. Они обычно расположены ниже основных фар и светят, где тумана ещё нет. Примерно через 20—30 см над дорогой туман начинается. Он не лежит на проезжей части», — заявил Форманчук в беседе с Inforeactor.

По его словам, ездить в таких условиях можно, но осторожно и аккуратно. В частности, пояснил эксперт, необходимо соблюдать скоростной режим.

«Скорость зависит от того, когда водитель захочет остановиться. В среднем на скорости 60 км/ч водитель останавливается 45 м, а на скорости 80 км/ч тормозной путь составит уже 70 м. Сколько видно, так и нужно ехать», — советует Форманчук.

Он отметил, что на дорогу может выбежать человек или животное. Как добавил эксперт, важно помнить и о том, что другие водители могут плохо ориентироваться в тумане.

Ранее главный редактор журнала «Автоброкер Клуб» Виталий Архиреев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» посоветовал россиянам не отказываться от приобретения нового автомобиля, несмотря на рост цен.