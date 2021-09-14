Специалисты по ЖКХ рассказали, как отличить мошенников от сотрудников газовой службы

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Заместитель исполнительного директора Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ Контроль» Андрей Костянов рассказал, как отличить мошенников от сотрудников газовой службы.
Специалисты по ЖКХ рассказали, как отличить мошенников от сотрудников газовой службы
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«Взаимодействовать с мошенником не надо — это априори проигрышный сценарий. Если к вам пришёл человек в форме специализированной газовой организации, позвоните в управляющую организацию: они знают, когда проходят какие-то проверки», — заявил он в беседе с НСН.

Ведущий эксперт по жилищному праву и ЖКХ ООД «За права человека» Виктор Федорук, со своей стороны, отметил, что газовщик должен предупредить о приходе.

«У него спецформа, у него удостоверение, которое вы можете сфотографировать, и по телефону диспетчера вы можете узнать, кто работает сегодня в доме», — уточнил он.

Ранее кандидат юридических наук Геннадий Нефедовский в беседе с Nation News рассказал о схемах мошенничества при оплате ЖКУ.

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