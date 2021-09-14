Москвичи арендовали более 170 муниципальных машино-мест в 2021 году

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что с начала года москвичи арендовали у города 173 машино-места в подземных паркингах своих домов и ближайших к ним гаражах.

Об этом сообщает НСН.

По его словам, в настоящее время жителям столицы доступно для аренды ещё более 650 мест в паркингах по 13 адресам в районах: Ломоносовский, Крылатское, Южное Медведково, Очаково-Матвеевское, Тропарёво-Никулино, Филёвский парк, Северное Чертаново, Куркино, Нижегородский.

Стоимость годовой аренды машино-места фиксированная и варьируется от 360 до 8,7 тыс. рублей за кв. м, она зависит от площади объекта и его локации, отметил Владимир Ефимов.

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