В Нижнем Новгороде пройдёт международный форум «ИнтерВолга-2021»

Международный форум «ИнтерВолга-2021» пройдёт в Нижнем Новгороде 15−16 сентября. На нём смогут встретиться российские и зарубежные специалисты в сфере дипломатии.

Об этом сообщает сайт pravda-nn.ru.

Мероприятие организовано правительством Нижегородской области в партнёрстве с представительством МИД России в Нижнем Новгороде, региональной Торгово-промышленной палатой, НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, ННГУ им. Н.И. Лобачевского, Международной школой им. М.В. Ломоносова и АНО «Центр 800».

«Дипломатический форум, изначально задуманный как площадка для диалога специалистов-международников Приволжья, теперь выходит на международный уровень», — сообщила директор департамента внешних связей правительства Нижегородской области Ольга Гусева.

Ранее телеканал ОТР передавал, что в Москве на площадке Московского института международных отношений открылся Столыпинский форум.