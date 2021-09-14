В Нижнем Новгороде пройдёт международный форум «ИнтерВолга-2021»

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Международный форум «ИнтерВолга-2021» пройдёт в Нижнем Новгороде 15−16 сентября. На нём смогут встретиться российские и зарубежные специалисты в сфере дипломатии.
В Нижнем Новгороде пройдёт международный форум «ИнтерВолга-2021»
  • © Пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода
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Об этом сообщает сайт pravda-nn.ru.

Мероприятие организовано правительством Нижегородской области в партнёрстве с представительством МИД России в Нижнем Новгороде, региональной Торгово-промышленной палатой, НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, ННГУ им. Н.И. Лобачевского, Международной школой им. М.В. Ломоносова и АНО «Центр 800».

«Дипломатический форум, изначально задуманный как площадка для диалога специалистов-международников Приволжья, теперь выходит на международный уровень», — сообщила директор департамента внешних связей правительства Нижегородской области Ольга Гусева.

Ранее телеканал ОТР передавал, что в Москве на площадке Московского института международных отношений открылся Столыпинский форум.

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