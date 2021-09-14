Опубликовано видео с задержанным Мавриди

МВД России показало видео с задержанным накануне Александром Мавриди, который в августе сбежал из-под стражи в Истре.

На видео задержанный Мавриди утверждает, что он «Иванов Владимир Иванович» и не знает, за что задержан.

По словам мужчины, он не проживал в Москве, а «приехал с Ростова», при этом адрес проживания он не назвал. Мавриди заявил, что не был судим и не привлекался к уголовной ответственности.

Позднее задержанный признал, что он является Александром Мавриди.

Ранее Мавриди, пойманный накануне, рассказал обо всех обстоятельствах побега и о том, что сам он скрывался в заброшенных зданиях в Москве и Московской области. В рюкзаке у мужчины нашли $3 тыс., €1350 и 70 тыс. рублей.

Мужчину направили в изолятор временного содержания.