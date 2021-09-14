Доцент Финансового университета рассказал, что скрывают обещания из рекламы банков
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- РИА Новости
Об этом он рассказал в беседе с «Москвой 24».
«Если банк рекламирует кредит по ставке 5,9%, это не значит, что у них его нет. Безусловно, он существует. Только этот кредит будет доступен определённой категории клиентов, которые соответствуют ряду условий. И нужно понимать, что большинство клиентов под них не подойдут», — отметил специалист.
Среди таких критериев он назвал возраст, профессию и уровень дохода.
«Если человек обращается за получением такого кредита, ему говорят, что всё одобрено, но по ставке не 5,9%, а 6,9%. Человек начинает возмущаться, что в рекламе был некий обман. На самом деле обмана не было, просто условия под 5,9% предназначаются, например, для клиентов с доходом от 1 млн рублей в месяц. Мы понимаем, что у банка их не так много», — сказал Бадалов.
Как ранее сообщали «Известия», российские банки в первом полугодии 2021 года увеличили выдачу потребительских кредитов на 13,9%.