Доцент Финансового университета рассказал, что скрывают обещания из рекламы банков

Доцент департамента мировых финансов Финансового университета при Правительстве России Лазарь Бадалов объяснил, как нужно расценивать обещания в рекламах банков.

Об этом он рассказал в беседе с «Москвой 24».

«Если банк рекламирует кредит по ставке 5,9%, это не значит, что у них его нет. Безусловно, он существует. Только этот кредит будет доступен определённой категории клиентов, которые соответствуют ряду условий. И нужно понимать, что большинство клиентов под них не подойдут», — отметил специалист.

Среди таких критериев он назвал возраст, профессию и уровень дохода.

«Если человек обращается за получением такого кредита, ему говорят, что всё одобрено, но по ставке не 5,9%, а 6,9%. Человек начинает возмущаться, что в рекламе был некий обман. На самом деле обмана не было, просто условия под 5,9% предназначаются, например, для клиентов с доходом от 1 млн рублей в месяц. Мы понимаем, что у банка их не так много», — сказал Бадалов.

Как ранее сообщали «Известия», российские банки в первом полугодии 2021 года увеличили выдачу потребительских кредитов на 13,9%.