На «Юле» зафиксирован трёхкратный рост числа аккаунтов мошенников под женскими именами
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Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу компании.
Сразу после регистрации аккаунта злоумышленники рассылали пользователям примерно один и тот же текст с предложением перейти в популярный мессенджер. Там мошенники высылают ссылку на фишинговый сайт, что невозможно сделать на самом сервисе, так как система безопасности автоматически блокирует её.
В пресс-службе пояснили, что в настоящее время на сайте и в приложении платформы работает нейросеть, которая фиксирует подозрительную активность в чатах и блокирует подозрительные аккаунты спустя 3—5 минут после их регистрации.
Как ранее передавал сайт Newinform, в Новосибирской области перед судом предстанет группа телефонных мошенников, жертвами которой стали 47 человек.