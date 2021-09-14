На «Юле» зафиксирован трёхкратный рост числа аккаунтов мошенников под женскими именами

Во II квартале 2021 года на сервисе объявлений «Юла» в 3,2 раза увеличилось количество вредоносных аккаунтов под именами Маша и Оля. Это показал анализ активности пользователей.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу компании.

Сразу после регистрации аккаунта злоумышленники рассылали пользователям примерно один и тот же текст с предложением перейти в популярный мессенджер. Там мошенники высылают ссылку на фишинговый сайт, что невозможно сделать на самом сервисе, так как система безопасности автоматически блокирует её.

В пресс-службе пояснили, что в настоящее время на сайте и в приложении платформы работает нейросеть, которая фиксирует подозрительную активность в чатах и блокирует подозрительные аккаунты спустя 3—5 минут после их регистрации.

Как ранее передавал сайт Newinform, в Новосибирской области перед судом предстанет группа телефонных мошенников, жертвами которой стали 47 человек.