В Волгоградской области начались учения мотострелков

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В Волгоградской области начались учения тактических групп мотострелкового соединения. Военнослужащие совершают марш на полигон Прудбой. Им предстоит преодолеть огневые засады условного противника.
В Волгоградской области начались учения мотострелков
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Об этом сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

Как отметил начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев, мотострелки задействуют беспилотники для обнаружения засад и определения координат объектов, которые необходимо уничтожить.

Во время тактического учения военнослужащие отработают боевые стрельбы из всех видов стрелкового оружия, гранатомётов и боевых машин.

К занятиям привлекли более 1 тыс. человек. Также будет задействовано около 300 единиц боевой техники и авиации, в том числе фронтовые бомбардировщики Су-24М и транспортно-штурмовые вертолёты Ми-8АМТШ.

Как ранее сообщал «ПолитЭксперт», военнослужащие соединения спецназначения ЦВО при поддержке снайперов поразили пункт потенциального противника под Новосибирском.

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