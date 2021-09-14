В ЯНАО могут расширить возможности использования регионального маткапитала

Короткая ссылка
В Ямало-Ненецком автономном округе могут расширить возможности использования регионального материнского капитала.
В ЯНАО могут расширить возможности использования регионального маткапитала
  • © Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа

Об этом сообщает «Ямал-Медиа» со ссылкой на сайт окружного правительства.

Как ожидается, в октябре соответствующий проект направят на рассмотрение в Ямальское заксобрание.

В настоящее время средства маткапитала можно использовать при покупке капитального жилья, строительстве дома или для оплаты медицинских услуг. К перечню предложили добавить покупку деревянного дома.

«Изменения коснутся только индивидуальных деревянных домов в добротном исполнении. Направить средства на ветхие многоквартирники по-прежнему будет нельзя. Деревянный Ямал должен остаться в прошлом», — заявил губернатор Дмитрий Артюхов.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб в беседе с Nation News рассказала о работе по цифровизации соцвыплат в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить