В ЯНАО могут расширить возможности использования регионального маткапитала

В Ямало-Ненецком автономном округе могут расширить возможности использования регионального материнского капитала.

Об этом сообщает «Ямал-Медиа» со ссылкой на сайт окружного правительства.

Как ожидается, в октябре соответствующий проект направят на рассмотрение в Ямальское заксобрание.

В настоящее время средства маткапитала можно использовать при покупке капитального жилья, строительстве дома или для оплаты медицинских услуг. К перечню предложили добавить покупку деревянного дома.

«Изменения коснутся только индивидуальных деревянных домов в добротном исполнении. Направить средства на ветхие многоквартирники по-прежнему будет нельзя. Деревянный Ямал должен остаться в прошлом», — заявил губернатор Дмитрий Артюхов.

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