Резиденты ОЭЗ «Технополис «Москва» получили налоговые льготы на 280 млн рублей

Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что предприятия — резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» за январь — июнь 2021 года получили налоговые льготы на 280 млн рублей.

Об этом сообщает НСН.

«Большая часть из них — почти 269 млн рублей — пришлась на льготы по уплате налогов в бюджет города. Резиденты в этот период сэкономили средств в 1,7 раза больше, чем за первые шесть месяцев 2020 года», — отметил вице-мэр.

При этом на каждый рубль налоговых льгот в ОЭЗ Москвы пришлось 40 рублей инвестиций. В первом полугодии 2021 года резиденты столичной ОЭЗ уплатили 1,6 млрд рублей налогов. Сумма налоговых отчислений за всё время работы ОЭЗ оценивается в 13 млрд рублей.

Ранее ФАН сообщало, что резиденты ОЭЗ «Технополис «Москва» экспортировали продукцию на 1,2 млрд рублей в 2020 году.