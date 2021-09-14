Юристы дали советы на случай оформления мошеннического кредита

Короткая ссылка
Юрист Анна Попова и старший преподаватель департамента правовых дисциплин университета «Синергия» Александр Алексеев рассказали, что делать, если мошенники взяли кредит на ваше имя.
Юристы дали советы на случай оформления мошеннического кредита
  • globallookpress.com
  • © Виктор Лисицын

В беседе с газетой «Известия» Попова заявила, что прежде всего нужно проверить, не потерян ли паспорт.

«Если паспорта нет, необходимо обращаться в полицию. Обязательно возьмите справку об утере, так как впоследствии она будет служить доказательством отсутствия документа», — уточнила эксперт.

Затем рекомендуется подать заявление о мошенничестве в правоохранительные органы.

Если пострадавший получил уведомление от банка или микрофинансовой организации, то через это учреждение необходимо потребовать признать кредитный договор недействительным, поскольку подпись заёмщика является поддельной.

Как отметил Алексеев, похожая процедура предусмотрена, если «должнику» пришло судебное решение.

«Необходимо ознакомиться с материалами дела в суде. Это позволит понять, на основании какого кредитного договора был выдан кредит. Далее, после иска, проводится экспертиза подлинности подписи человека в договоре. Если она фальшивая, то суд признаёт договор недействительным», — пояснил эксперт.

На основании этого могут быть отменены все ранее принятые судебные акты. Если какие-то суммы взысканы, то подаётся иск о возмещении убытка.

Ранее психотерапевт и психолог Евгений Фомин в беседе с Nation News дал советы по защите пожилых граждан от мошенников.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить