Юристы дали советы на случай оформления мошеннического кредита

Юрист Анна Попова и старший преподаватель департамента правовых дисциплин университета «Синергия» Александр Алексеев рассказали, что делать, если мошенники взяли кредит на ваше имя.

В беседе с газетой «Известия» Попова заявила, что прежде всего нужно проверить, не потерян ли паспорт.

«Если паспорта нет, необходимо обращаться в полицию. Обязательно возьмите справку об утере, так как впоследствии она будет служить доказательством отсутствия документа», — уточнила эксперт.

Затем рекомендуется подать заявление о мошенничестве в правоохранительные органы.

Если пострадавший получил уведомление от банка или микрофинансовой организации, то через это учреждение необходимо потребовать признать кредитный договор недействительным, поскольку подпись заёмщика является поддельной.

Как отметил Алексеев, похожая процедура предусмотрена, если «должнику» пришло судебное решение.

«Необходимо ознакомиться с материалами дела в суде. Это позволит понять, на основании какого кредитного договора был выдан кредит. Далее, после иска, проводится экспертиза подлинности подписи человека в договоре. Если она фальшивая, то суд признаёт договор недействительным», — пояснил эксперт.

На основании этого могут быть отменены все ранее принятые судебные акты. Если какие-то суммы взысканы, то подаётся иск о возмещении убытка.

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